Am Abend brach in einem Doppel-Einfamilienhaus in Thayngen im Kanton Schaffhausen ein Feuer aus. Die Polizei erklärt, dass die Feuerwehr noch immer mit den Löscharbeiten zugange ist.

Angela Rosser Journalistin News

Kurz vor 18 Uhr am Mittwochabend brach in der einen Hälfte eines Doppel-Einfamilienhauses ein Feuer aus. Via Swiss Alert ging eine Warnung an die Bevölkerung raus, man solle die Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungen ausschalten. Mediensprecherin Bianca Gähweiler von der Schaffhauser Polizei bestätigt den Brand auf Anfrage von Blick.

Nach Eingang der Meldung sei die Feuerwehr sofort ausgerückt und auch die Polizei sei schnell vor Ort gewesen, sagt sie. «Die Feuerwehr ist nach wie vor mit den Löscharbeiten beschäftigt», sagt sie zur aktuellen Situation.

Unbewohnte Haushälfte

Man geht aktuell davon aus, dass das Feuer in der unbewohnten Hälfte des Hauses ausgebrochen sei, so die Mediensprecherin. Die Personen aus der anderen Haushälfte konnten sich selbständig nach draussen und in Sicherheit begeben.

Verdacht auf Asbest

Verletzte habe es gemäss jetzigem Kenntnisstand keine gegeben. Die Warnung via Swiss Alert wurde zum einen aufgrund der starken Rauchentwicklung ausgelöst, zum anderen wegen Verdachts auf Asbestbelastung.

