Neubau für Aargauer Amt für Verbraucherschutz eingeweiht

Das Aargauer Amt für Verbraucherschutz (AVS) mit 80 Mitarbeitenden hat in Oberentfelden AG einen neuen und zentralen Standort. Nach einer Bauzeit von zweieinhalb Jahren ist der 48,5 Millionen Franken teure Neubau am Freitag feierlich eingeweiht worden.

Das Aargauer Amt für Verbraucherschutz ist unter anderem für die Lebensmittelkontrolle und für die Chemiesicherheit zuständig. Das Amt arbeitet ab November in einem Neubau in Oberentfelden. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/GAETAN BALLY

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das mehr als 100 Jahre alte Kantonslabor in Aarau befand sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Auch reichten die vorhandenen Platzverhältnisse in den beiden kantonalen Gebäuden nicht mehr für die notwendigen Untersuchungen aus.

Der vom Kantonsparlament beschlossene Neubau wurde auf dem Areal des Bildungszentrums Unterentfelden errichtet. Im Neubau arbeiten künftig alle Sektionen des Amts für Verbraucherschutz - Lebensmittelkontrolle, Chemiesicherheit und Veterinärdienst - an einem Standort.

Dies vereinfache die Arbeitsabläufe deutlich, wurde AVS-Leiterin Alda Breitenmoser in einer Medienmitteilung des Kantons zitiert. So könnten etwa die Vorbereitungen wie auch die Analytik bei einer Probenbearbeitung auf demselben Stockwerk erfolgen.

An der feierlichen Eröffnung nahmen auch Landammann Markus Dieth und Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Galatti teil. Das AVS nimmt gemäss Galatti eine wichtige Funktion zum Schutz der Bevölkerung wahr.