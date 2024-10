Köniz bleibt Teil von Publibike und baut sein Netz aus

Köniz ist auch künftig Teil des regionalen Veloverleihsystems. Der Gemeinderat hat dem Parlament den entsprechenden Kredit beantragt, wie er am Donnerstag bekanntgab. Er plant zudem 16 zusätzliche Verleih-Standorte.

Köniz ist auch künftig Teil des regionalen Veloverleihsystems und baut seine Standorte sogar aus. Foto: PETER SCHNEIDER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ab dem 1. Januar 2026 müssen die am Verleihsystem beteiligten Gemeinden Zuschüsse an den Kosten für den Betrieb leisten. Köniz entstehen für seine insgesamt 33 Standorte künftig Kosten von 103'450 Franken pro Jahr. Dafür beantragt der Gemeinderat dem Parlament einen entsprechenden Kredit über eine Vertragsdauer von acht Jahren, wie er in einer Mitteilung schrieb.

Neu müssen die Gemeinden auch die Infrastruktur der Standorte zur Verfügung stellen. Für Köniz und seine künftig 33 Publibike-Standorte wird ein einmaliger Betrag von 396'700 Franken fällig. Auch dieser Investitionskredit beantragt der Gemeinderat dem Parlament.

Dieses entscheidet voraussichtlich an seiner Sitzung vom 4. November über die beiden Kredite für Infrastruktur und Betrieb.

Das Veloverleihsystem sei eine wichtige Ergänzung zum öffentlichen Verkehr und bestätige den Weg der Gemeinde Köniz zur Umsetzung der Klima- und Energiestrategie 2020–2050, schrieb der Gemeinderat weiter. Die Verträge für das Verleihsystem für die Jahre 2026 bis 2033 würden in Kürze neu abgeschlossen.

Bislang gab es in Köniz 17 Publibike-Standorte. Mit den 16 neuen Standorten würden mehr Leute zu Fuss eine Ausleihstation erreichen, so der Gemeinderat. Neben einer genügend hohen Siedlungsdichte sei das eine Voraussetzung für einen effizienten Betrieb eines Veloverleihsystems.