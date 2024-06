Bei einem Wohnungsbrand in Oberbipp haben sich am Mittwochabend zwei Personen verletzt. Die Brandursache ist unklar, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Zwei Personen bei Brand in Oberbipp verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Oberbipp haben sich am Mittwochabend zwei Personen verletzt. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Brand ereignete sich an der Obisgasse. Eine Person erlitt Verbrennungen beim Versuch, das Feuer selbstständig zu löschen, wie die Polizei am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Sie wurde aufgrund der Verletzungen und einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Eine weitere Person, die ebenfalls Rauchgase einatmete, wurde vor Ort untersucht, musste jedoch nicht hospitalisiert werden, wie es weiter hiess.

Das Feuer griff von der Veranda eines Gebäudes auf die Fassade über. Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte der Feuerwehren Oberbipp und Bipp konnten die Flammen rasch unter Kontrolle bringen und schliesslich löschen. Am Haus entstand erheblicher Sachschaden. Es ist derzeit unbewohnbar.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.