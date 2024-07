Luzerner Katholiken unterstützen Misox mit 20'000 Franken

Die römisch-katholische Landeskirche des Kantons Luzern hilft Unwettergeschädigten mit 20'000 Franken. Sie zahlt den Betrag bei der Caritas Schweiz ein, die derzeit im Misox in Graubünden Einzelfallsoforthilfe leistet.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Sorte GR, einige Tage nachdem es von einem Unwetter heimgesucht worden ist. (Archivaufnahme)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Gemäss einer Mitteilung der Landeskirche vom Freitag prüft die Caritas derzeit, ob sie auch in anderen Regionen helfen kann. In den letzten zwei Wochen hatten Unwetter in den Kantonen Graubünden, Tessin und Wallis verheerende Schäden und Todesopfer verursacht.

Der katholischen Landeskirche stehen nach eigenen Angaben pro Jahr rund 200'000 Franken für Soforthilfe und Projektunterstützungen im In- und Ausland zur Verfügung.