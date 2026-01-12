Vierte Generation übernimmt bei Gasser Ceramic in Rapperswil

Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Das Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeitende. Zur Produktepalette gehören Tondachziegeln, Backsteine und integrierte Photovoltaik-Lösungen. Gasser Ceramic betreibt an vier Standorten sechs Brennöfen.
Nachfolgeregelungen sind für manche Unternehmen eine grosse Herausforderung. Gasser ging diesen Prozess nach eigenen Angaben frühzeitig an. Die 31-jährige Julienne Gasser verantwortet die kaufmännische Leitung des über hundertjährigen Unternehmens. Den technischen Bereich führt der 33-jährige Lukas Schläppi. Er ist ausgebildeter Keramiktechniker. Die beiden übernehmen das Steuer von Rudolf und Hans Gasser.