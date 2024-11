Bei einem Unfall auf der A1 bei Flumenthal SO wurden vier Personen verletzt. Ein Autofahrer touchierte einen Lastwagen, der ins Schleudern geriet. Die Autobahn war vorübergehend gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Vier Verletzte bei Kollision auf der A1 bei Flumenthal SO

Je zwei Personen im Lastwagen und im Personenwagen wurden zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Foto: Kantonspolizei Solothurn

Bei der Kollision eines Personenwagens und eines Lastwagens auf der Autobahn A1 bei Flumenthal SO sind am Montagnachmittag vier Personen verletzt worden. Die Autobahn war in Richtung Zürich wegen des Unfalls vorübergehend gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Ein 52-jähriger Autofahrer sei etwa um 13.15 Uhr auf der Überholspur der A1 bei Flumenthal in Richtung Zürich gefahren, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mit.

Im Bereich der Autobahnraststätte Deitingen Süd habe er einen Lastwagen, der auf der Normalspur unterwegs gewesen sei, im Heckbereich touchiert. Dadurch kam der Lastwagen ins Schleudern und der Chauffeur verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, wie die Polizei schreibt.

Nach einer zweiten Kollision seien die beiden Fahrzeuge in die Mittelleitplanke geprallt. Zwei Personen im Lastwagen und zwei Personen im Auto seien leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst habe die Verletzten zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

An den Fahrzeugen und den Einrichtungen der Autobahn entstand nach Angaben der Polizei ein Gesamtschaden von mehreren 10'000 Franken.

Die Autobahn war im Bereich der Unfallstelle zeitweise komplett gesperrt, der Verkehr wurde in dieser Zeit über den Rastplatz Deitingen Süd umgeleitet.