Bei einem Unfall mit einem Lastwagen wurde in Villars-sur-Glâne im Kanton Fribourg ein Fussgänger schwer verletzt. Der Mann wurde ins Spital gebracht.

Unfall mit Lastwagen in Villars-sur-Glâne FR

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein Fussgänger ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall mit einem Lastwagen in Villars-sur-Glâne FR schwer verletzt worden. Der Mann wurde ins Spital gebracht.

Der Fussgänger war um etwa 06.25 Uhr auf der sich in der Industriezone befindenden Route des Biches unterwegs und wurde von einem Lastwagen erfasst, wie die Kantonspolizei Freiburg am Freitag mitteilte. Der Lastwagen sei am Wenden gewesen. Die Polizei sucht Zeugen.