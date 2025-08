Unfall Lastwagen kippt in Benken SG in einen Bach

Der Lastwagen eines 43-jährigen Chauffeurs ist am Dienstag kurz nach Mitternacht in Benken in ein Bachbett gekippt. Weshalb der Mann mit seinem Fahrzeug zuvor von der Strasse abgekommen war, ist gemäss der Polizei unklar. Der Chauffeur blieb unverletzt.

Publiziert: 12:29 Uhr