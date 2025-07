Unfall Kleinkind auf der Sittlisalp UR von Auto verletzt

Ein eineinhalbjähriger Bube ist am Mittwochmorgen auf der Sittlisalp, Gemeinde Unterschächen UR, von einem Auto verletzt worden. Er wurde von der Rega in ein Spital geflogen, teilte die Urner Kantonspolizei am Mittwochnachmittag mit.

Publiziert: vor 12 Minuten