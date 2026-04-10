Am Donnerstag kam es in Winistorf im Kanton Solothurn zu einem schweren Unfall. Ein 57-jähriger Velofahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.

Angela Rosser Journalistin News

Am Donnerstagnachmittag kam es in Winistorf SO zu einem schweren Unfall mit einem Traktor und einem Velofahrer. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Solothurn prallte der 57-jährige Velofahrer in ein ausgefahrenes Spritzgestänge, das beim Rangieren mit einem Traktor auf die Fahrbahn des Velofahrers ragte.

Wie die Polizei schreibt, ging die Meldung über den Unfall kurz nach 16.15 Uhr bei der Zentrale ein. Neben mehreren Patrouillen der Polizei und dem Rettungsdienst wurde auch ein Rettungshelikopter der Rega aufgeboten.

Auf Unfallstelle verstorben

«Der verunfallte Fahrradlenker war beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht ansprechbar», schreibt die Polizei. Trotz aller Bemühungen und Erste-Hilfe-Massnahmen durch Ersthelfende und dem Ambulanzteam wie von der Rega, verstarb der 57-Jährige noch auf der Unfallstelle.

«Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Landwirt mit seinem Traktor und angehängter Pflanzenschutzspritze auf einem Feld mit dem Spritzen von Saatgut beschäftigt», so die Polizei. Das ausgefahrene Spritzgestänge dürfte beim Rangieren auf die Fahrbahn des Velofahrers gelangt sein, schreibt die Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn Tel. 032 627 81 17 in Verbindung zu setzen.