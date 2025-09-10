DE
Unfall in Wiezikon TG
Auto rammt Baum und überschlägt sich

Eine Autofahrerin verursachte am Dienstag in Wiezikon bei Sirnach einen Selbstunfall und wurde mittelschwer verletzt. Sie wurde von der Rega ins Spital gebracht.
Publiziert: vor 5 Minuten
