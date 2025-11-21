DE
FR
Abonnieren

Unfall in Walliswil bei Wangen
Mini-Cooper überschlägt sich – Beifahrerin schwer verletzt

In Walliswil bei Wangen in Bern ist es am Freitagabend zu einem Unfall gekommen. Zwei Personen wurden dabei verletzt, eine schwer.
Publiziert: 19:59 Uhr
|
Aktualisiert: 20:29 Uhr
Teilen
Anhören
Der Mini-Cooper überschlug sich und kam in einem Waldstück zum Stillstand.

Darum gehts

  • Auto überschlug sich und landete auf dem Dach im Wald
  • Fahrer verletzt, Beifahrerin schwer verletzt, beide ins Spital gebracht
  • Unfall führte zu mehrstündiger Sperrung der Strasse
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Angela_Rosser_Journalistin NewsDesk_Ringier AG_2-Bearbeitet.jpg
Angela RosserJournalistin News

Gegen 16.20 Uhr war ein Auto im Kanton Bern von Langenthal in Richtung Walliswil bei Wangen unterwegs. Wie die Polizei schreibt, kam das Fahrzeug aus noch zu klärenden Gründen an der Berkenstrasse im Bereich Munimatt von der Fahrbahn ab.

Der Mini-Cooper überschlug sich und kam im angrenzenden Waldstück auf dem Dach zum Stillstand. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Lenker des Fahrzeuges verletzt, konnte sich jedoch selbständig aus dem Auto begeben. Seine Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen.

Beide Personen wurden ins Spital gebracht. Die Strasse musste mehrere Stunden gesperrt werden. Die Klärung des Unfallhergangs is Gegenstand laufender Ermittlungen.

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen