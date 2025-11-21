Darum gehts
- Auto überschlug sich und landete auf dem Dach im Wald
- Fahrer verletzt, Beifahrerin schwer verletzt, beide ins Spital gebracht
- Unfall führte zu mehrstündiger Sperrung der Strasse
Gegen 16.20 Uhr war ein Auto im Kanton Bern von Langenthal in Richtung Walliswil bei Wangen unterwegs. Wie die Polizei schreibt, kam das Fahrzeug aus noch zu klärenden Gründen an der Berkenstrasse im Bereich Munimatt von der Fahrbahn ab.
Der Mini-Cooper überschlug sich und kam im angrenzenden Waldstück auf dem Dach zum Stillstand. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Lenker des Fahrzeuges verletzt, konnte sich jedoch selbständig aus dem Auto begeben. Seine Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen.
Beide Personen wurden ins Spital gebracht. Die Strasse musste mehrere Stunden gesperrt werden. Die Klärung des Unfallhergangs is Gegenstand laufender Ermittlungen.
