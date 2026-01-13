Angela Rosser Journalistin News

In der Gemeinde Trimbach in Solothurn kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall. Eine Leserreporterin sagt, dass zwei Autos in den Unfall involviert gewesen seien. «Soweit ich gesehen habe, hat ein Auto vor dem Fussgängerstreifen angehalten und ein anderes Auto ist in dieses hinten reingefahren», sagt sie. Der Unfall habe sich gegen 17.40 Uhr ereignet.

Auf den Aufnahmen, die Blick erhalten hat, ist ein grosses Aufgebot an Polizei, Feuerwehr und Ambulanz zu sehen. Auch die Rega ist vor Ort. Wie die Leserin weiter erzählt, habe die Feuerwehr das Dach des einen Fahrzeuges entfernen müssen und es sei alles abgesperrt gewesen.

Die Kantonspolizei Solothurn bestätigt den Vorfall auf Anfrage. Es handle sich um eine Auffahrkollision vor dem Fussgängerstreifen. Fussgängerinnen oder Fussgänger seien aber nicht involviert gewesen. Jedoch wurden zwei Personen verletzt, so der Mediensprecher. «Eine Person wurde mit der Rega ins Spital gebracht, die andere mit der Ambulanz.» Der Transport mit der Rega habe aber nichts mit der Schwere der Verletzung zu tun. Über die Schwere der Verletzungen können noch keine Informationen erteilt werden, heisst es weiter.