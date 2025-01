Auto landet auf Trassee der Appenzeller Bahnen

Bei Teufen AR ist am frühen Sonntagmorgen ein Automobilist bei einem Selbstunfall auf dem Trassee der Appenzeller Bahnen gelandet. Der 49-jährige Lenker blieb unverletzt, doch musste der Bahnbetrieb für rund anderthalb Stunden unterbrochen werden.

Unfall in Teufen AR

Rund anderthalb Stunden lang konnten die Appenzeller Bahnen wegen dieses Vorfalls die Unfallstelle nicht passieren. Foto: Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Wie die Ausserrhoder Kantonspolizei mitteilte, organisierte das Bahnunternehmen einen Bahnersatz. Laut der Mitteilung war der Automobilist von Teufen her in Richtung Bühler unterwegs gewesen. In der Linkskurve eingangs der Hasenränke verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken.