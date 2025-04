Bei einer Bergtour in Stechelberg sind am Sonntagmittag zwei Personen tödlich verunglückt. Eine weitere Person wurde verletzt.

Unfall in Stechelberg BE

Die Kantonspolizei Bern schreibt am Montagnachmittag, dass am Sonntag in Stechelberg zwei Personen bei einer Bergtour verunfallt und gestorben sind. Eine weitere Person wurde verletzt, teilt die Polizei mit.

Gegen 12.05 Uhr wurde der Polizei am Sonntag gemeldet, dass drei Personen in der Region Rottalsattel in Stechelberg (Gemeinde Lauterbrunnen) abgestürzt seien. Die Gruppe befand sich gemäss ersten Erkenntnissen beim Abstieg aus Richtung Jungfrau zum Rottalsattel. Aus noch zu klärenden Gründen seien sie dabei abgestürzt, so die Polizei.

Die Verunfallten rutschten gemäss der Mitteilung mehrere Meter über ein Schneefeld und wurden im darauffolgenden felsigen Gelände gestoppt. Bis die Rettungskräfte eintrafen, leisteten Drittpersonen erste Hilfe. Eine Person wurde tot geborgen und zwei weitere verletzt ins Spital geflogen, eine in kritischem Zustand, so die Kantonspolizei.

Eine Person erlag im Spital ihren Verletzungen. Bei den beiden Toten handelt es sich um einen 58-jährigen Schweizer aus dem Tessin und eine 28-jährige Schweizerin aus dem Kanton Luzern.

