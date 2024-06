Unfall in Solothurn Töfffahrer bei Kollision verletzt

Auf der Rötibrücke über die Aare in Solothurn ist es am Mittwochnachmittag zu einer Auffahrkollision mit vier Fahrzeugen gekommen. Ein Motorradfahrer erlitt Verletzungen und wurde ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag mitteilte.