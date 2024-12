Unfall in Schweizersholz TG Töfffahrer (17) verletzt sich bei Kollision mit Auto

Bei einer Kollision mit einem Auto in Schweizersholz am Donnerstagabend ist ein Motorradfahrer mittelschwer verletzt worden. Der 17-Jährige ist gemäss der Polizei von einem Rettungsdienst in ein Spital gebracht worden.