Darum gehts
- Ein Bub (9) wurde in Sargans SG von einem Auto erfasst
- Der Unfall geschah beim Überqueren der Strasse hinter einem Linienbus
- Der Autofahrer war 39 Jahre alt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Ein Bub (9) ist am Donnerstag in Sargans von einem Auto erfasst und dabei unbestimmt verletzt worden. Zum Unfall kam es gemäss der Polizei, als er bei einer Bushaltestelle eine Strasse überquerte. Die Rettungsdienst brachte das Kind in ein Spital.
Das Kind stieg bei einer Haltestelle aus einem Linienbus und überquerte hinter dem Heck des Busses die St. Gallerstrasse, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Gleichzeitig fuhr ein Mann (39) mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung wie der Bus.
Als der Fahrer das Kind erblickte, konnte er nicht mehr rechtzeitig anhalten. Es kam zur Kollision zwischen dem Auto und dem Jungen, heisst es im Communiqué weiter.