Ein Bub wurde am Donnerstag in Sargans von einem Auto erfasst, als er eine Strasse überquerte. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital.

Darum gehts Ein Bub (9) wurde in Sargans SG von einem Auto erfasst

Der Unfall geschah beim Überqueren der Strasse hinter einem Linienbus

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Bub (9) ist am Donnerstag in Sargans von einem Auto erfasst und dabei unbestimmt verletzt worden. Zum Unfall kam es gemäss der Polizei, als er bei einer Bushaltestelle eine Strasse überquerte. Die Rettungsdienst brachte das Kind in ein Spital.

Das Kind stieg bei einer Haltestelle aus einem Linienbus und überquerte hinter dem Heck des Busses die St. Gallerstrasse, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Gleichzeitig fuhr ein Mann (39) mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung wie der Bus.

Als der Fahrer das Kind erblickte, konnte er nicht mehr rechtzeitig anhalten. Es kam zur Kollision zwischen dem Auto und dem Jungen, heisst es im Communiqué weiter.