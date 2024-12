Eine ältere Dame wurde am Dienstagmorgen in Rüschlikon im Kanton Zürich von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich nahe einer Bushaltestelle auf der Bahnhofstrasse, die für zweieinhalb Stunden gesperrt werden musste.

Unfall in Rüschlikon ZH

An dieser Stelle an der Rüeschliker Bahnhofstrasse wurde die Seniorin angefahren. Foto: Kantonspolizei Zürich

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Eine Fussgängerin (85) hat sich am Dienstag in Rüschlikon bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau wollte in der Nähe einer Bushaltestelle die Bahnhofstrasse überqueren – dabei wurde sie von einem Auto angefahren.

Die Fussgängerin musste mit dem Rettungsdienst in ein Spital transportiert werden. Die Autofahrerin (54) blieb unverletzt. Weshalb es gegen 07.15 Uhr zur Kollision kam, ist gemäss einer Mitteilung der Zürcher Kantonspolizei unklar und wird untersucht.

Die Bahnhofstrasse musste wegen des Unfalls für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Der Busbetrieb war gemäss Polizeiangaben von den Einschränkungen ebenfalls betroffen.