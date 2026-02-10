DE
Unfall in Ramsen SH
Autofahrer fährt Hund an und haut ab

Am Dienstagmorgen ist in Ramsen ein Hund auf einem Fussgängerstreifen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der unbekannte Lenker entfernte sich einfach von der Unfallstelle.
Publiziert: 15:23 Uhr
Foto: Keystone/Ennio Leanza
Janine Enderli

Am Dienstagmorgen überquerte eine Fussgängerin gemeinsam mit ihrem angeleinten Hund den Fussgängerstreifen an der Strasse Moskau in Ramsen. Ein aus Richtung Zollamt Ramsen heranfahrendes Auto passierte die Fussgängerin und erfasste dabei den Hund, der sich angeleint hinter ihr befand. Ohne sich um den verletzten Hund zu kümmern oder anzuhalten, setzte der Lenker seine Fahrt fort. Der Hund erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen. 

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum beteiligten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Schaffhauser Polizei zu melden (Tel.: +41 52 624 24 24).

