Tödlicher Unfall in Oftringen AG. Ein 19-jähriger Motorradfahrer kollidierte am Montagnachmittag mit einer 54-jährigen Fussgängerin. Die Frau erlag später im Spital ihren schweren Verletzungen. Die Polizei ermittelt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Motorradfahrer kollidiert in Oftringen AG mit Fussgängerin, Frau stirbt abends

54-jährige Fussgängerin erliegt schweren Verletzungen im Kantonsspital Aarau

Strasse bis 21 Uhr gesperrt, Kantonspolizei untersucht Unfallursache War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ein junger Motorradfahrer kollidiert am Montagnachmittag in Oftringen AG mit einer Fussgängerin. Der Unfall ereignete sich kurz nach 15.30 Uhr. Der 19-jährige Fahrer einer Kawasaki fuhr von Aarburg AG kommend in Richtung Zofingen, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau.

Auf einem Fussgängerstreifen wollte gleichzeitig eine Frau die Strasse überqueren. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen dem Motorradfahrer und der Fussgängerin, wobei diese zu Boden geschleudert wurde.

Fussgängerin verstarb am Abend

Eine Ambulanz brachte die 54-jährige Frau ins Kantonsspital Aarau. Dort erlag sie am frühen Abend ihren schweren Verletzungen. Der 19-jährige Motorradfahrer kam mit dem Schrecken davon. Der genaue Hergang und die Ursache der fatalen Kollision sind noch unklar. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung, heisst es in der Mitteilung weiter.

Für die Rettungsarbeiten und die polizeiliche Sachverhaltsaufnahme blieb die Strasse bis gegen 21 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr örtlich um.