Mann (40) und Hund von Zug erfasst – Tier tödlich verletzt

In Oberwil bei Zug ist es zu einer Kollision zwischen einem Zug und einem Fussgänger sowie dessen Hund gekommen. Der Mann erlitt erhebliche Verletzungen und musste ins Spital gebracht werden. Der Hund wurde bei dem Vorfall tödlich verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend (7. Januar 2026), kurz vor 20:15 Uhr, in Oberwil bei Zug. Ein 40-jähriger Mann begab sich in den Gleisbereich, um seinen Hund zurückzuholen, der auf die Gleise gerannt ist.

Zur selben Zeit näherte sich ein aus der Stadt Zug kommender Eurocity. In der Folge wurden sowohl der Mann als auch der Hund vom Zug erfasst.

Mann weggeschleudert

Durch den Aufprall wurde der 40-Jährige weggeschleudert. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit erheblichen Verletzungen durch den Rettungsdienst Zug in ein ausserkantonales Spital überführt. Der Hund erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Durch den Unfall kam es im Bahnverkehr zu Verspätungen. Die Fahrgäste im betroffenen Eurocity mussten ihre Reise mit einem anderen Zug fortsetzen.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ), Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, der SBB sowie mehrere Patrouillen der Zuger Polizei.