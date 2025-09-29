In Wetzikon wurde ein 12-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein Lieferwagen erfasste das Mädchen beim Überqueren der Strasse.

1/5 Bei einem Unfall in Wetzikon wurde ein 12-jähriges Mädchen schwer verletzt. Foto: Kantonspolizei Zürich

Angela Rosser Journalistin News

Ein 60-jähriger Lieferwagenlenker fuhr am Montagmittag von Oberwetzikon her aus einem Kreisel in die Usterstrasse. gelich nach dem Kreisel kollidierte er mit einem Mädchen (12) im Bereich des Fussgängerstreifens. Das Mädchen wollte die Strasse überqueren.

Die 12-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Der Fahrer blieb unverletzt.

Ein Care-Team der Kantonspolizei Zürich betreute Beteiligte, Angehörige und Auskunftspersonen nach dem Unfall. Die Usterstrasse blieb während der Unfallaufnahme stundenlang gesperrt, eine Umleitung wurde von der Feuerwehr eingerichtet.

Die genaue Ursache des Unfalls wird von Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich und der Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Staats- und Jugendanwaltschaft untersucht. Dabei wird unter anderem geklärt, ob das beteiligte Mädchen ihr Kickboard geschoben oder gefahren hat.