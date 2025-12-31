Unfall in Lantsch GR: Ein 20-jähriger Autofahrer erfasste am Dienstagnachmittag in Lantsch einen 9-jährigen Bub. Das Kind wurde verletzt.

Darum gehts Ein Autofahrer kollidierte in Lantsch GR mit einem 9-jährigen Bub

Der Bub erlitt einen Schlüsselbeinbruch und wurde medizinisch behandelt

Unfall ereignete sich am Dienstag um 16.45 Uhr auf Kantonsstrasse H3

Ein 20-jähriger Autofahrer fuhr am Dienstagnachmittag kurz nach 16.45 Uhr von Lenzerheide GR kommend über die Julierstrasse in Richtung Tiefencastel.

In Lantsch GR kollidierte er mit einem 9-jährigen Bub, der die Kantonsstrasse H3 überqueren wollte. Durch den Zusammenstoss erlitt der kleine Fussgänger einen Schlüsselbeinbruch.

Der verletzte Knabe wurde durch die Rettung Mittelbünden zur Behandlung in eine örtliche Arztpraxis gebracht, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden. Die Polizei klärt die Unfallursache ab.