Mädchen (11) bei Kollision mit Auto verletzt

Bei einem Unfall in Ufhusen LU verletzten sich am Samstagabend fünf Personen. Foto: Luzerner Polizei

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Unfall in Inwil LU ereignete sich gemäss der Luzerner Polizei am Sonntag, als ein Autofahrer auf der Luzernerstrasse von Gisikon Richtung Dietwil fuhr. Bei der Kreuzung Körbligen bog eine Autofahrerin Richtung Luzern ab, wo es zwischen den beiden Autos zur Kollision kam. Dabei verletzte sich gemäss Angaben der Polizei ein elfjähriges Mädchen.

In Hasle LU geriet ein Autofahrer am Sonntagnachmittag auf der Höhe der Einmündung Zinggen von der Strasse ab und prallte gegen einen Kandelaber, Steinpoller, Maschendrahtzaun und einen weiteren Kandelaber. Der Fahrer und seine Beifahrerin mussten gemäss Communiqué ins Spital gefahren werden.

Zu einem Unfall kam es zudem in Ufhusen LU, wo am Samstagabend ein betrunkener Autofahrer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenstiess. Fünf Personen wurden in umliegende Spitäler transportiert, vier konnten diese am selben Abend wieder verlassen. Beim 22-jährigen Unfallfahrer ergab eine Atemalkoholprobe einen Wert von umgerechnet 1,46 Promille, wie die Polizei mitteilte.