Lenkerin übersieht Motorradfahrerin – 17-Jährige verletzt

In Gossau SG sind am Freitagabend ein Auto und ein Motorrad kollidiert. Eine 17-jährige Motorradfahrerin wurde dabei unbestimmt verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Bei dem Unfall wurde die Töfffahrerin verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Die 45-jährige Autofahrerin sei um 18.20 Uhr mit ihrem Fahrzeug vom Parkplatz eines Einkaufszentrums gefahren und habe in Richtung Zentrum Gossau einbiegen wollen, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag in einer Mitteilung.

Die 17-Jährige sei mit ihrem Motorrad vom Zentrum kommend in Richtung Niederwil gefahren. Als die Autofahrerin daraufhin mit ihrem Auto in die Wilerstrasse einbog, kam es zum Zusammenstoss zwischen dem Auto und dem Motorrad, wie es weiter hiess.

Dabei kam die Motorradfahrerin laut Mitteilung zu Fall und wurde unbestimmt verletzt, sie wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 15'000 Franken.