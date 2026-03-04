Am Mittwoch ist es in Glattbrugg ZH zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine Frau verlor ihr Leben.

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwoch ist es in Glattbrugg ZH zu einem schweren Unfall gekommen. Es passierte mittags gegen 13 Uhr. Eine Frau ist tot.

Ein Lastwagenfahrer (49) war in eine Strasse eingebogen, im Einmündungsbereich erfasste er eine Fussgängerin (†72). Das sagt Kapo-Sprecher Kenneth Jones BRK News. Die Fussgängerin wurde durch die Kollision so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlag.

Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Wie genau kam es zu dem Unfall? Das sollen Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich und der Kantonspolizei abgeklärt. Es werden Zeugen gesucht.