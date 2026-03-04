DE
FR
Abonnieren
Video zeigt die Unfallstelle in Glattbrugg ZH
0:21
Fussgängerin gestorben:Video zeigt die Unfallstelle in Glattbrugg ZH

Unfall in Glattbrugg ZH
Fussgängerin stirbt bei Kollision mit Lastwagen

Am Mittwoch ist es in Glattbrugg ZH zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine Frau verlor ihr Leben.
Publiziert: vor 16 Minuten
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
1/4
Eine Frau starb am Mittwoch in Glattbrugg ZH. Ein Lastwagen hatte sie zuvor erfasst.
Foto: BRK News
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Am Mittwoch ist es in Glattbrugg ZH zu einem schweren Unfall gekommen. Es passierte mittags gegen 13 Uhr. Eine Frau ist tot.

Ein Lastwagenfahrer (49) war in eine Strasse eingebogen, im Einmündungsbereich erfasste er eine Fussgängerin (†72). Das sagt Kapo-Sprecher Kenneth Jones BRK News. Die Fussgängerin wurde durch die Kollision so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlag.

Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Wie genau kam es zu dem Unfall? Das sollen Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich und der Kantonspolizei abgeklärt. Es werden Zeugen gesucht.

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen