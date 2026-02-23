Schweizer (†38) prallt in geparkten Lastwagen – tot

Ein 38-jähriger Autofahrer aus Lugano ist am Sonntag auf der A2 bei Faido tödlich verunglückt. Er prallte auf dem Rastplatz Lavorgo Sud gegen einen geparkten Lastwagen. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.

Die Tessiner Kantonspolizei teilt mit, dass sich am Sonntag auf dem Gebiet von Faido TI am Rastplatz Lavorgo Sud ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ereignet hat.

Ein 38-jähriger Schweizer Autofahrer mit Wohnsitz in Lugano war auf der A2 in Richtung Süden unterwegs. Nach einer ersten Rekonstruktion und aus Gründen, die die polizeilichen Ermittlungen noch klären müssen, kollidierte er auf dem Vorplatz der Raststätte mit dem Heck eines ordnungsgemäss geparkten Lastwagens, in dem sich ein 48-jähriger Litauer befand.

Durch den Aufprall wurde auch ein zweiter Lastwagen beschädigt, der neben dem ersten parkiert war. Vor Ort waren Beamte der Kantonspolizei, die Feuerwehr von Biasca sowie Rettungskräfte von Tre Valli Soccorso, die jedoch nur noch den Tod des 38-Jährigen feststellen konnten. Der 48-Jährige blieb unverletzt. Zur psychologischen Betreuung wurde das Care Team hinzugezogen.