Unfall in Buchs AG 25-Jähriger nickt am Steuer ein und prallt in Betonwand

Ein 25-jähriger Automobilist hat sich am Samstagmorgen in Buchs AG bei einem Selbstunfall leicht verletzt. Er war in alkoholisiertem Zustand am Steuer eingenickt und mit grosser Wucht gegen eine Betonwand geprallt.