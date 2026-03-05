Ein tödlicher Unfall ereignete sich am Mittwochabend in Boltigen: Ein 37-jähriger Töfffahrer aus Bern kollidierte frontal mit einem Auto und starb noch vor Ort. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt ins Spital gebracht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 37-jähriger Töfffahrer stirbt bei Frontalcrash auf Hauptstrasse in Boltigen

Unfallursache noch unklar, Autofahrerin leicht verletzt ins Spital gebracht

Unfallursache noch unklar, Autofahrerin leicht verletzt ins Spital gebracht

Hauptstrasse gesperrt, Einsatz von Rega-Helikopter und Care Team Bern

Janine Enderli Redaktorin News

Am Mittwochabend ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstrasse in Boltigen ein. Ersten Abklärungen zufolge war ein Töfffahrer aus Richtung Thun herkommend in Richtung Boltigen unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Auto.

Trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen durch Drittpersonen konnte nicht verhindert werden, dass der Mann noch vor Ort verstarb. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 37-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. Die Lenkerin des beteiligten Autos wurde leicht verletzt und mit einer Ambulanz ins Spital gefahren.

Ein Teil der Hauptstrasse musste während der Unfallarbeiten komplett gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz standen neben Spezialdiensten der Kantonspolizei Bern, ein Ambulanzteam, ein Helikopter der Rega, das Care Team Bern, Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern sowie die Feuerwehr Boltigen. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und zu den Umständen aufgenommen.