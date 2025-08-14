Ein 22-jähriger betrunkener Fahrer überschlug sich am Mittwochabend in Arboldswil BL mit seinem Auto. Er wurde verletzt und ins Spital gebracht.

1/2 Die Scheibe des Wagens ist völlig demoliert. Foto: Polizei Basel-Landschaft

Es ist völlig demoliert: Ein Auto hat sich am Mittwoch in Arboldswil BL bei einem Selbstunfall überschlagen. Dabei wurde es schwer beschädigt. Der betrunkene 22-jährige Fahrer wurde dabei verletzt und musste ins Spital gebracht werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 0,7 Milligramm pro Liter (1,4 Promille), wie es heisst. Die Polizei habe dem Mann den Führerausweis vorläufig abgenommen und er werde bei der Staatsanwaltschaft verzeigt.

Rechtsseitig von Fahrbahn abgekommen

Der Mann war auf der Bubendörferstrasse unterwegs, wie die Polizei weiter schrieb. Kurz vor 21.30 Uhr nach der Verzweigung Niederdörferstrasse sei er in einer Linkskurve rechtsseitig von der Fahrbahn abgekommen.

Das Auto fuhr die Grasböschung hinunter und überschlug sich, wie weiter aus der Mitteilung hervorgeht. Danach sei es auf dem Wiesland wieder auf den Rädern zum Stillstand gekommen.