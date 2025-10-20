Frontalcrash in St. Gallen

Am Montagmorgen ist es auf der Autobahn A1, nach der Einfahrt St. Fiden in Richtung Zürich, zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos gekommen. Zum Unfallzeitpunkt herrschte Gegenverkehr.

1/2 Der Audi und der Mercedes prallten frontal ineinander. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Ein 47-jähriger Mann fuhr am Montagmorgen mit seinem Auto auf der Einfahrt St. Fiden auf die Autobahn A1 in Richtung Zürich.

Infolge einer Baustelle herrschte dort Gegenverkehr. Die Nordröhre des Rosenbergtunnels war folglich auf einem Streifen für die Autos von Zürich kommend und auf dem anderen Streifen für die Autos von St. Margrethen kommend befahrbar.

Gleichzeitig fuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem Auto in Richtung St. Margrethen. Der 47-jährige Mann lenkte sein Auto auf den Überholstreifen und es kollidierte frontal mit dem herannahenden Auto. Durch die Kollision wurde das Heck des Autos des 48-Jährigen in die rechte Tunnelwand gestossen.

Das Auto des 47-Jährigen kam in der Mitte der Fahrstreifen zum Stillstand. Es entstand Sachschaden im Wert von mehreren zehntausend Franken. Durch den Unfall entstand im morgendlichen Pendlerverkehr Rückstau bis zur Verzweigung Meggenhus.

In der entgegengesetzten Richtung konnten die Fahrzeuge auf die Autobahn in Richtung St. Margrethen geleitet werden.