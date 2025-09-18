Ein 56-jähriger Mann aus dem Kanton Solothurn hat sich am Donnerstag beim Canyoning im Tessin schwer verletzt. Laut Informationen der Tessiner Kantonspolizei stürzte der Mann aus einer Höhe von rund fünf Metern in die Tiefe.

Schwerer Unfall beim Canyoning im Tessin. Ein Deutschschweizer wurde schwer verletzt.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur



Ereignet habe sich der Unfall am Donnerstag kurz nach 16 Uhr. Die Hintergründe des Unfalls sei Gegenstand von Ermittlungen, teilte die Tessiner Kantonspolizei mit. Der Verunfallte war demnach mit einer Gruppe von Personen im Riale Riavena in der Nähe von Tenero unterwegs. Der Bach gilt als «Hotspot» für Canyoning.



Nach einer Erstversorgung durch Mitglieder der Gruppe und den Rettungsdienst wurde der Mann per Helikopter in ein Spital gebracht. Seine Verletzungen seien schwer, hält die Kantonspolizei abschliessend fest.