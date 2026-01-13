Bei einem Unfall beim Güterbahnhof in Langenthal im Kanton Bern ist in der Nacht auf Dienstag ein Jugendlicher gestorben. Er wurde durch einen Stromschlag tödlich verletzt.

In der Nacht auf Dienstag kam es beim Güterbahnhof in Langenthal im Kanton Bern zu einem schweren Unfall, der für einen Jugendlichen tödlich endete. Wie die Kantonspolizei Bern schreibt, erhielt die Polizei kurz nach 2.20 Uhr die Meldung über den Unfall.

«Ersten Erkenntnissen zufolge bestiegen zwei Jugendliche einen abgestellten Güterzug. Einer der beiden wurde dabei von Lichtbögen erfasst», heisst es in der Mitteilung. Dabei wurde der 14-jährige Eriteer so schwer verletzt, dass er nur noch tot geborgen werden konnte.

Der zweite Jugendliche wurde leicht verletzt und ins Spital gefahren. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung der genauen Umstände des Unfalls aufgenommen.