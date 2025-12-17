Siebenjähriger in Nesslau SG angefahren

Darum gehts
- 7-jähriger Bub auf Fussgängerstreifen in Nesslau SG angefahren
- Die Autofahrerin übersah den Jungen und erfasste ihn
- Der Bub wurde rund fünf Meter über die Strasse geschleudert
Mattia JutzelerRedaktor News
Am Dienstag ist auf einem Fussgängerstreifen auf der Hauptstrasse in Nesslau SG ein 7-jähriger Bub angefahren worden. Er wurde unbestimmt verletzt.
Opfer im Spital
Eine 77-jährige Frau war kurz vor 18 Uhr mit ihrem Auto auf der Hauptstrasse unterwegs. Gleichzeitig überquerte der Bub die Strasse auf einem Fussgängerstreifen. Die Autofahrerin übersah den Siebenjährigen und erfasste ihn mit ihrem Auto.
Durch den Zusammenprall schleuderte es den Bub rund fünf Meter über die Strasse, heisst es in einer Mitteilung der Kapo SG. Er wurde dabei unbestimmt verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Am Auto entstand Sachschaden im Wert von mehreren Hundert Franken.