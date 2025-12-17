Siebenjähriger in Nesslau SG angefahren

In Nesslau erfasste eine 77-jährige Autofahrerin einen siebenjährigen Jungen auf einem Fussgängerstreifen. Der Junge wurde etwa fünf Meter weggeschleudert und ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Dienstag ist auf einem Fussgängerstreifen auf der Hauptstrasse in Nesslau SG ein 7-jähriger Bub angefahren worden. Er wurde unbestimmt verletzt.

Opfer im Spital

Eine 77-jährige Frau war kurz vor 18 Uhr mit ihrem Auto auf der Hauptstrasse unterwegs. Gleichzeitig überquerte der Bub die Strasse auf einem Fussgängerstreifen. Die Autofahrerin übersah den Siebenjährigen und erfasste ihn mit ihrem Auto.

Durch den Zusammenprall schleuderte es den Bub rund fünf Meter über die Strasse, heisst es in einer Mitteilung der Kapo SG. Er wurde dabei unbestimmt verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Am Auto entstand Sachschaden im Wert von mehreren Hundert Franken.