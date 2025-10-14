In der Nacht auf Dienstag kam es auf der Autobahn A1 bei der Ausfahrt Meggenhus zu einem schweren Selbstunfall. Dabei wurde der 66-jährige Lenker lebensbedrohlich verletzt.

1/7 Auf der Autobahn A1 kam es zu einem schweren Unfall. Foto: BRK-News

Angela Rosser Journalistin News

Ein 66-jähriger Mann fuhr gegen 22.30 Uhr auf der Autobahn A1 Richtung St.Margrethen auf der Überholspur. Kurz vor der Ausfahrt Meggenhus kam er mit seinem Fahrzeug auf die Sperrfläche und geriet in das Wiesland dahinter. Anschliessend kam das Auto auf den linken Fahrstreifen der Ausfahrt und prallte in die provisorische Leitplanke, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.

«In der Folge wurde das Auto nach links abgewiesen und kippte auf die linke Seite. In dieser Position rutschte das Auto geradeaus und prallte frontal in eine Baustellenmulde, wo es zum Stillstand kam», schreibt die Polizei. Der Mann wurde bei dem Unfall lebensbedrohlich verletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Weiter schreibt die Polizei, dass der Mann hat reanimiert werden müssen. Er wurde ins Spital gebracht.

Bei dem Mann wurde die Entnahme einer Blut- und Urinprobe angeordnet und die betroffene Ausfahrt blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.