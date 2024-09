Ein Motorradfahrer ist bei der Fahrt vom Oberalppass nach Andermatt UR im Grindtunnel in die Tunnelwand gefahren. Der 67-Jährige wurde bei dem Unfall erheblich verletzt und deswegen ins Kantonsspital in Altdorf UR eingeliefert.

Unfall am Oberalppass

Motorradfahrer auf der Oberalppassstrasse. (Archivaufnahme)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Unfall ereignete sich am Freitag um 10 Uhr, wie die Kantonspolizei Uri mitteilte. Der Lenker fuhr eine in Ungarn immatrikulierte Maschine. Die Passstrasse zwischen Sedrun GR und Andermatt war wegen des Unfalls 40 Minuten lang in beide Richtungen gesperrt.