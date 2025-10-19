Am frühen Sonntagmorgen knallte es auf der Autobahn A14 bei der Ausfahrt Gisikon-Root. Ein Auto geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Beleuchtungsmast. Dabei wurden alle vier Insassen verletzt.

1/5 Ein Auto prallte frontal in einen Beleuchtungsmast. Foto: BRK-News

Angela Rosser Journalistin News

Gegen zwei Uhr in der Nacht auf Sonntag knallte ein Auto bei der Ausfahrt Gisikon-Root auf der A14 frontal in einen Beleuchtungsmast. Das Fahrzeug geriet aus bisher ungeklärten Gründen ins Schleudern. Bei dem Auto könnte es sich um einen Audi A5 handeln.

Vier junge Leute im Alter von 17 bis 19 Jahren wurden bei dem heftigen Unfall verletzt und mussten ins Spital gebracht werden, wie BRK-News schreibt. Im Bereich der Unfallstelle kam es während rund drei Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 65'000 Franken geschätzt, schreibt BRK-News.

Weitere Details sind, Stand Sonntagabend, noch nicht bekannt.