Bei Münchwilen kam es am Samstagmorgen gleich zu zwei Unfällen. Ein Tesla-Fahrer übersah bei der Autobahnausfahrt die Unfallsignalisierung und rammte das abgestellte Patrouillenfahrzeug.

Angela Rosser Journalistin News

Auf der Autobahn A1 hat es am Samstagmorgen gekracht. Und das gleich zweimal. Die Kantonspolizei Thurgau rückte gegen 4.30 Uhr aus, weil ein 20-jähriger Autofahrer kurz nach der Autobahneinfahrt Münchwilen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit der Mittelleitplanke kollidierte. Das Fahrzeug geriet gemäss Medienmitteilung ins Schleudern und kam in der Mitte der Fahrbahn zum Stillstand.

«Der Autofahrer blieb beim Selbstunfall unverletzt. Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau gab er an, in einen Sekundenschlaf verfallen zu sein. Der Führerausweis des Schweizers wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen», schreibt die Polizei.

Der Autobahnabschnitt zwischen Münchwilen und Matzingen musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Kurz vor 6 Uhr kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau übersah ein Tesla-Fahrer (58) die Unfallsignalisierung vor Münchwilen und ein Patrouillenfahrzeug mit Blaulicht, das bei der Autobahnausfahrt Münchwilen die gesperrten Fahrbahnen markierte. Die rechte Seite seines Fahrzeugs kollidierte infolgedessen mit der Front des stehenden Streifenwagens. «Zum Zeitpunkt der Kollision befanden sich keine Einsatzkräfte im Streifenwagen. Ein Polizist, der den Verkehr regelte, musste dem Auto ausweichen.»

Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in der Höhe von über hunderttausend Franken.