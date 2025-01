Unfälle in Emmen und Kriens Zwei Personen in Emmen und Kriens von Auto angefahren

Zwei Personen sind am Dienstagabend in den Gemeinden Emmen und Kriens LU von Autos angefahren worden. Beide zogen sich bei den Kollisionen Verletzungen zu, jedoch musste nur die Fussgängerin in Emmen hospitalisiert werden.