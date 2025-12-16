An der Schweizer Grenze wurde ein Italiener mit über 100 kg unverzollter Lebensmittel aufgehalten. Der Mann muss nun eine Busse zahlen und wird wegen möglicher Verstösse gegen Transportvorschriften untersucht.

66 Panettoni, 164 Liter Öl und 28 kg Mozzarella geschmuggelt

Ein Italiener ist in der Nähe des Grenzübergangs Brusata mit über 100 Kilogramm nicht deklarierter Lebensmittel angehalten worden. Unter anderem wollte der 51-Jährige 66 Panettoni in die Schweiz schmuggeln.

Der Mann war ohne Warendeklaration mit einem Lieferwagen über den nicht permanenten Grenzübergang Brusata in die Schweiz eingereist und wurde kurz darauf von einer mobilen Patrouille im Hinterland angehalten, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (Bazg) am Dienstag mitteilte.

Zuständiges kantonalen Labor informiert

Er habe 164 Liter Öl, 66 Panettoni mit einem Gesamtgewicht von 81 Kilogramm, fünf Kilogramm Frischfleisch, 28 Kilogramm Mozzarella sowie rund zehn Focaccia-Brote mitgeführt.

Der Mann, der nördlich des Gotthards ein Food-Truck-Unternehmen betreibt, muss eine Busse in der Höhe von mehreren hundert Franken bezahlen sowie die Ware ordnungsgemäss verzollen.

Ausserdem wurde er dem zuständigen kantonalen Labor gemeldet, um weitere Abklärungen hinsichtlich der korrekten Transportbedingungen und der vorschriftsgemässen Lagerung der Waren vorzunehmen.