1/2 Bei der Aussichtsplattform Basler Pfalz am Rhein ereignete sich am Dienstag ein tödlicher Unfall.

Eine Frau ist am Dienstagmorgen von der Basler Pfalz, eine Aussichtsplattform am Rhein, gestürzt und gestorben. Hinweise auf Dritteinwirkung und einen Unfall liegen nicht vor, wie die Staatsanwaltschaft schreibt. Gesucht wird eine unbekannte zweite Frau, die zuvor zusammen mit der Verstorbenen auf der Mauer der Pfalz sass.



Kurz vor 10.30 Uhr kam es zum tödlichen Vorfall. Aus nicht bekanntem Grund stürzte die Frau von der Pfalz hinunter zum Münsterfähribödeli. Trotz Reanimation erlag sie nach kurzer Zeit den schweren Verletzungen, wie es im Communiqué heisst.



Die andere Frau, welche mit der Verunglückten vorher oben auf der Pfalz gesessen hatte, zog daraufhin gemäss Mitteilung mit einer Gruppe in unbekannte Richtung davon. Sie werde gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft in Verbindung zu setzen, da der Ablauf des Vorfalls noch unklar sei, heisst es weiter.



Zudem sucht die Kriminalpolizei weitere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können. Aus Gründen der Pietät und aus Rücksicht auf die Angehörigen machen die Behörden keine weiteren Angaben.