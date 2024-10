Rund 20'000 Menschen sollen der Reichsbürger-Szene in Deutschland angehören. Diese teilt sich in verschiedene Splitter-Gruppen wie die Patriotische Union auf. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber 1/5

Einen Monat soll Sofia G.* (43) mit ihrem Sohn Noa* (damals 5) bei dem bekannten Reichsbürger-Anhänger Maximilian Eder verbracht haben. Der ehemalige Oberst der deutschen Bundeswehr befindet sich derzeit in Untersuchungshaft: wegen dringenden Tatverdachts der Mitgliedschaft in der mutmasslich terroristischen Vereinigung Patriotische Union. Seit Dienstag steht die Mutter vor Gericht. Blick erklärt die Reichsbürger-Gruppe.

Was ist die Patriotische Union?

Die Patriotische Union war eine 2021 in Deutschland gegründete mutmasslich rechtsterroristische Gruppe und wurde der Reichsbürger-Szene zugeordnet. In Deutschland soll es rund 20'000 sogenannte Reichsbürger geben: Mehrheitlich deutsche Staatsangehörige, die Deutschland nicht als legitimen Staat anerkennen. Auch mit der 2017 in den USA entstandenen QAnon-Bewegung soll die Patriotische Union in Verbindung stehen. Ebenfalls pflegt die Gruppe enge Kontakte zur AfD. Bis zu seiner Verhaftung im Dezember 2022 war Heinrich XIII. Prinz Reuss (72) eine zentrale Figur der Patriotischen Union. Aus diesem Grund wird sie oft auch als Gruppe Reuss, Reuss-Gruppe oder Reussgruppe bezeichnet.

Wofür steht die Gruppierung?

An erster Stelle steht, wie auch für andere Splittergruppen der Reichsbürger-Szene, die Ablehnung der Bundesrepublik Deutschland mit seinen staatlichen Institutionen und der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, im Vordergrund. Deutschland sei kein souveräner Staat, das Grundgesetz ein Unterdrückungsinstrument der Alliierten, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs das Land besetzten. Gefüttert wird die Theorie durch ein ganzes Konglomerat an Verschwörungstheorien, einer Mischung aus rechtem und antisemitischem Gedankengut, esoterischen Weltansichten bis hin zum Glauben an Ausserirdische, Echsenmenschen, sogenannte Reptiloide und satanistische «Eliten», die Kinder foltern und töten. Auch Maximilian Eder verbreitete diese Verschwörungstheorien in seinen Reden.

Wer steckt hinter der Patriotischen Union?

Der Immobilienunternehmer und Adelige, Heinrich XIII. Prinz Reuss, galt als zentrales Mitglied der Gruppierung. 2022 wurde er verhaftet, weil er geplant haben soll, die deutsche Regierung gewaltsam zu stürzen. Im Dezember 2023 wurde er vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main angeklagt. Als «rechte Hand» des Prinzen gilt der aus der Rocker-Szene stammende Thomas T.** Auch er sollte am geplanten Angriff auf den Bundestag beteiligt gewesen sein. Der ehemalige Bundeswehroffizier Rüdiger von Pescatore (70) gehört ebenfalls zur Führungsriege der Gruppierung und gilt als Leiter des militärischen Arms. Hierzu gehört auch der ehemalige Oberst der deutschen Bundeswehr: Maximilan Eder. Auch Eder wurde im Dezember 2023 wegen des Verdachtes der Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens angeklagt.

Was ist das Ziel der Patriotischen Union?

Seit ihrer Gründung verfolgte die Gruppe konkrete Pläne, die Staatsordnung Deutschlands gewaltsam zu beseitigen und durch eine eigene zu ersetzen. Hierzu sollte ein Kommando ehemaliger Bundeswehrsoldaten an einem sogenannten Tag X mit Waffengewalt den Deutschen Bundestag stürmen, den Bundeskanzler und alle anwesenden Minister als Geiseln nehmen. Heinrich Reuss sollte stattdessen eine Übergangsregierung bilden. Nach dem Umsturz wollte Reuss mit den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs über eine neue staatliche Ordnung verhandeln.

Im Dezember 2022 flogen die Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuss und ihre Absichten auf. 3000 Polizisten und Spezialeinheiten führten mehr als 130 Hausdurchsuchungen in mehreren Bundesländern durch und mehr als 20 Personen festgenommen. Darunter Prinz Reuss und vorwiegend Männer aus dem militärischen Arm der Gruppierung.

* Namen geändert

** Name bekannt