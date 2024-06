Umstrittene Bussen für zu spät gelöste E-Tickets Wie der Bund im Ticket-Streit mit der ÖV-Branche einknickte

Wer sein Zugticket in der App eine Sekunde zu spät löst, gilt in der Schweiz als Schwarzfahrer. Der Bund rügte das als widerrechtlich – doch geändert hat sich an der Praxis nichts. Interne Dokumente zeigen nun die Kehrtwende der Behörden.