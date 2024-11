Umfrage zeigt In der Schweiz hapert es beim Schwimmunterricht

In der Schweiz haben dreizehn Prozent der Jugendlichen nach Angaben von deren Eltern in der Schule keinen Schwimmunterricht erhalten. Das zeigt eine von der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft in Auftrag gegebene Umfrage bei über tausend Eltern im ganzen Land.