DE
FR
Abonnieren

Ukraine-Gespräche in Genf
Hier trifft ein Diplomaten-Konvoi beim Hotel ein

Kommt es in Genf zum grossen Durchbruch? Am Sonntag wird um Trumps 28-Punkte-Plan für die Ukraine gerungen.
Publiziert: 13:43 Uhr
Teilen
Kommentieren
Alles zum Krieg in der Ukraine
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen