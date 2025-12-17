Bernmobil schenkt ukrainischer Stadt Trostjanets sechs Busse

Die Stadtberner Verkehrsbetriebe Bernmobil schenken Trostjanets sechs Busse. Damit soll der öffentliche Verkehr in der nordukrainischen Stadt wieder aufgebaut werden.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Busse haben bei Bernmobil ihr Lebensende erreicht, wie das Unternehmen am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Die drei ersten Busse sollen am kommenden Montag in Bern an den Bürgermeister von Trostjanets übergeben werden.

Bernmobil wolle mit der Schenkung einen Beitrag für geordnete Lebensumstände in der Stadt leisten, soweit dies unter den gegeben Umständen möglich sei. Trostjanets war im Februar 2022 während des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine besetzt worden. Damals wurde auch die gesamte Busflotte der Stadt zerstört, wie Bernmobil weiter schrieb.

Bereits Anfang 2024 hatte Bernmobil der ukrainischen Stadt Lwiw elf ausgemusterte Trams des Typs «Vevey» geschenkt.