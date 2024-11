Uferwege Zürcher Gemeinden sollen nicht mehr an Uferweg-Projekte bezahlen

Um den Bau von Uferwegen entlang der Zürcher Seen und Flüsse zu beschleunigen, soll der Kanton die alleinige finanzielle Verantwortung übernehmen. Der Kantonsrat hat am Montag einen Vorstoss knapp unterstützt, der die Kostenbeteiligung für Gemeinden streichen will.