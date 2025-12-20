Am frühen Morgen überfiel ein Mann eine Tankstelle in Locarno. Er überwältigte die Verkäuferin und flüchtete mit dem Kasseninhalt.

In der Via Siemens in Locarno überfiel am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr ein unbekannter Mann eine Tankstelle. Gemäss ersten Erkenntnissen bedrohte der Mann die Verkäuferin, fesselte ihre Hände und Füsse mit Klebeband, schreibt die Kantonspolizei Tessin. Dann stahl er den Inhalt der Kasse und flüchtete zu Fuss.

«Es wurde unverzügliche eine Suchaktion eingeleitet, bei der Beamte der Kantonspolizei, der Polizei von Locarno, des Föderalen Amtes für Zoll- und Grenzschutz (UDSC) und der Transportpolizei beteiligt waren», so die Polizei. Verletzte wurden keine gemeldet.

Der flüchtige Täter trug eine dunkle Jacke, Jeans und schwarze Schuhe. Er wird als 175 bis 180 Zentimeter gross beschrieben. Sein Gesicht habe er teilweise bedeckt, schreibt die Polizei.

Alle Zeugen, die verdächtige Bewegungen in der Nähe der Tankstelle bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0848 25 55 55 an die Kantonspolizei zu wenden.